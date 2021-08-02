Ще одна країни пропонує рекордні зарплати українцям

Тенденція еміграції на Кіпр набирає все більшої популярності серед українців. Та й не дивно. Адже платня, яку пропонують нашим співвітчизникам на цьому «райському острові» складає щонайменше 2 тис. доларів на місяць.





Протягом минулого року близько 12 тисяч українців офіційно працевлаштувалися на Кіпрі. Найбільш популярною для іммігрантів з України виявилася сфера IT. Понад 50% наших співгромадян влаштувалися технічними спеціалістами, розробниками та інженерами до місцевих компаній. Орієнтовна зарплата для такого працівника на острові наразі складає від 150 до 250 тис. грн щомісяця. Саме такі дані оприлюднив український портал для пошуку роботи grc.ua.

Другу сходинку за популярністю на Кіпрі зайняла професія банківського службовця. Особливо затребуваними тут є клієнт-менеджери та фінансові аналітики. На третьому ж місці опинилися менеджери з продажу та адміністратори.

Вимоги до працівників у кіпріотів доволі високі:

вільне володіння англійською мовою;

50% роботодавців вказують досвід роботи понад 3 роки;

близько 30% – шукають співробітника із досвідом понад 1 рік;

7% оголошень не містять вимог до досвіду.

До працівників з інших країн на Кіпрі ставляться дуже лояльно. Вам допоможуть оформити робочу візу, працевлаштуватися та навіть привезти у країну свою сім’ю. Високо цінують місцеві роботодавці й комунікативні навички працівників. Тому якщо ви вмієте працювати в команді, й обожнюєте спілкування з людьми, знайти роботу на Кіпрі буде набагато простіше.

Що стосується зарплатні, вона тут не йде ні в яке порівняння із середнім доходом в Україні. Стартує зарплатня українця на Кіпрі з 68 тис. грн. Такі суми заробляють 44% наших іммігрантів. Ще третина отримує трохи понад 113 тис. грн. Від 158 до 248 тис. грн заробляють 20% українців. А от на ставку, вищу за 248 тисяч гривень, на острові можуть розраховувати лише 2% наших співгромадян. Такі працівники зазвичай мають високу кваліфікацію та неабиякий професійний досвід.