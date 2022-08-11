Астрологи назвали найбільш невдалі дні серпня за Місячним календарем

Вплив місяця на життя людини астрологи вважають надзвичайно сильним. Цей супутник Землі володіє надзвичайно потужною енергетикою і здатен в одну мить зруйнувати всі задуми, чи навіть змінити долю людини. Саме тому плануючи важливі події, як то переїзд, подорож, ділові переговори тощо, варто звірятися із місячним календарем. Адже цей загадковий супутник Землі може як допомогти, так і остаточно зіпсувати ваш день.





Українські астрологи возповіли як поводитиме себе місяць у серпня, а також перерахували сприятливі і несприятливі дати останнього місяця літа. Коли варто відкритися світу та без остраху робити те, що хочеться, а коли краще залишитися вдома й навіть носа не потикати на вулицю.

Сприятлиливі дні серпня

Згідно з місячним календарем, найбільш вдалими будуть 2-4, 7-8, 10-11 серпня, а також 17 та 18 серпня. В ці дні можна без остраху приймати рішення щодо роботи та особистого життя. Вони обіцяють бути вдалими і позитивно вплинути на долю тих, хто їх приймає.

Несприятливі дні серпня

Найгіршими днями останнього місяця літа стануть 1, 6, 9 12-13, 15-16, 20, 22-23, 26-27, а ще 29 серпня. У цих дат важка енергетика, яка негативно впливатиме на настрій людей. Вони будуть дратівливими, конфліктними, а багатьом банально не щаститиме.

Повний місяць та Новомісяччя

Решта дат серпня відповідають певним фазам місяця, таким як Повний місяць, Новомісяччя тощо. Ці дні вважаються нейтральними, однак все одно потрібно поводити себе з певною обережністю.

Варто пам’ятати про такі дати, що відповідають фазам Місяця:

12 серпня – Повний місяць;

27 серпня – Новомісяччя;

1-11 серпня та 28-31 серпня – Зростаючий місяць;

13-26 серпня – Старий місяць;

5 серпня – Перша чверть;

19 серпня – Третя чверть.

Астрологи зазначають, дії та навіть думки, що супроводжують вас в такі дні, можуть мати значний вплив на все подальше життя.