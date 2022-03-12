З Росії зникнуть популярні марки цигарок

Війна в Україні вже спричинила до виходу з ринку РФ більшості відомих світових брендів. Не залишилися осторонь і найбільші виробники цигарок. Агресію Росії засудили такі відомі тютюнові концерни, як Imperial Brands, Philip Morris та JTI. Тож незабаром на полицях російських магазинів не залишиться жодних пристойних цигарок.





Першою про припинення діяльності в РФ повідомила британська тютюнова компанія Imperial Brands. Виробник поспіхом закриває свій завод у Волгограді та припиняє постачання продукції російський ритейлерам.

Ще один гігант ринку цигарок Philip Morris оголосив, що більше не буде інвестувати у свої підприємства на території Росії. Керівництво концерну планує вже найближчим часом суттєво скоротити наявні потужності в РФ. Схожу стратегію у стосунках із країною-агресором обрала для себе й компанія JTI.

Вихід з ринку лідерів тютюнової індустрії сильно вдарить по економіці РФ. Зокрема Imperial Brands виробляє такі популярні серед росіян бренди цигарок, як Прима, Gauloises, West та Gitane. До того ж вона є четвертою у рейтингу найбільших тютюнових компаній світу.

Концерн Philip Morris, що є «батьком» брендів Chesterfield, Marlboro, Bond, L&M та Parliament, також завдасть серйозного удару по тютюновому ринку окупанта. Представники виробника зазначили, що ставляться з осудом до насилля у будь якому його вияві. Військова агресія росіян у стосунку до України викликала у них справжній шок. Тож Philip Morris більше не інвестуватиме у свої російські філії, оскільки не бажає фінансувати війну в Україні.

Натомість Japan Tobacco International хоч поки що й не зупинили роботу своїх заводів в Росії, не виключають такої можливості вже в поточному місяці. Якщо компанія таки прийме рішення згорнути виробництво в РФ, росіяни більше не зможуть придбати цигарки Winston, Sobranie, LD та Camel.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿