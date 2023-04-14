Є в кожного в гаманці: шахраї підробляють цю купюру найчастіше

В Україні, не зважаючи на війну, продовжують свою діяльність фальшивомонетники. Причому ризик стати їх жертвою доволі високий, адже підробки зараз продають навіть у інтернеті. Та якщо знати, які саме банкноти підробляють найчастіше, цей ризик можна суттєво знизити. В НБУ назвали улюблені номінали шахраїв та розповіли, як перевірити сумнівні гроші.

Які банкноти найчастіше підробляють?

Лідером серед фальшивок є банкнота номіналом 500 грн, випущена до 2015 року. Такі банкноти складають 39% кількості вилучених правоохоронцями підробок та 57% їх суми.

На другому місці за популярністю опинилася банкнота у 200 грн (до 2015 року). Таких банкнот виготовляють навіть більше, ніж 500-гривневих – 45% кількості вилучених фальшивок. При цьому 200-ки складають лише 26% суми конфіскованих в Україні несправжніх грошей.

Серед великих номіналів 100-гривневі банкноти виготовляють найрідше. Вони становлять 8% кількості вилучених фальшивок та 2% їх загальної суми. «Дрібніші» гроші фальшують вкрай рідко, адже шахраям це просто невигідно.

Загалом фальшивомонетники віддають перевагу банкнотам старого зразка, випущеним до 2015 року. На таких банкнотах немає сучасних елементів захисту, а отже й підробити їх легше. До речі значна кількість вилучених українськими правоохоронцями підробок досить низької якості. Шахраї роблять ставку на неуважність людей, не витрачаючись на якісні матеріали та сучасні технології.

Як перевірити, чи не потрапила вам до рук фальшивка?

У Національному банку України зазначили, що сумнівні банкноти можна принести до будь якого банку. Цей банк в свою чергу передасть отриманий грошовий знак регулятору для проведення перевірки, яка, до речі, є цілком безкоштовною.

Якщо банкнота виявиться справжньою – власнику компенсують її вартість. Та якщо експертиза покаже, що це фальшивка – жодної компенсації очікувати не варто. Адже якщо НБУ видасть замість підробки справжні гроші, це вже фактично буде означати легалізацію таких банкнот.