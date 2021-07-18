Українцям розсилають платіжки зі штрафами: скільки змушують доплатити

Українцям, що не оплатили комунальні послуги своєчасно, можуть загрожувати чималі штрафи. Сповіщення про санкції з вимогою сплати заборгованої суми доставляють боржникам просто додому. Наразі столичні компідприємства нараховують на суму заборгованості 3% пені.





За словами Костянтина Лопатіна, керівника «Енергозбут «КП «Київтеплоенерго», вказані санкції передбачені Цивільним кодексом України. Згідно із приписами, розміщеними у ньому, пеня в розмірі 3% річних нараховується на залишок боргу. «Фінансові втрати комунальних підприємств від інфляції розраховуються кожного місяця на суму залишку від заборгованості. При цьому враховують щомісячний інфляційний індекс», – зазначив директор комунального підприємства.

Спеціаліст також наголосив, що теплокомуненерго зазнає суттєвих збитків через своїх боржників. Адже комунальники купують енергоресурс у постачальників та повинні вчасно за нього розраховуватися. Якщо ж громадяни не сплачують за послуги, компідприємства не встигають розплатитися та наражають себе на величезні штрафи. А такі додаткові витрати у тарифах аж ніяк не передбачені.

Лише у столиці за даними на 1 липня 2021 року заборгованість за гарячу воду та опалення сягнула 3,5 мільярда гривень. І не дивно. Близько 10% мешканців Києва та околиць на постійній основі не сплачують за тепло і гарячу воду у повному обсязі. Чим ставлять у дуже незручне положення комунальні підприємства, що надають їм свої послуги.

Попри зростання ціни на опалення й нарахування штрафних санкцій, українців незабаром чекає ще одне не надто приємне нововведення. Вже із 1 серпня буде змінено тарифи на електроенергію. Оплачувати за світло тепер доведеться залежно від обсягу спожитих кіловатів.

Найбільше зросте ціна для українців, що використовують понад 500 кВт*год за місяць. Для них електрика коштуватиме понад 3 грн за кіловат. А от для економних споживачів, яким на місяць вистачає 100 кВт*год, ставка залишиться такою самою – 1,68 грн за кВт*год.