Лікар назвав небезпечну особливість «дельта»-штаму: «Вражає легені швидко»

Лікар Валерій Вечорко розповів, за яких симптомів варто звернутися за медичною допомогою.

«Дельта»-штам коронавірусу відрізняється швидким розвитком захворювання. За його словами, за перших симптомів нездужання слід залишитися вдома і викликати медиків.

“Штам “Дельта”, який ми зараз спостерігаємо, відрізняється швидким розвитком захворювання та стрімким ураженням легень”, – зазначив фахівець.

Звертатися за допомогою варто при виникненні задишки при невеликому фізичному навантаженні або спокої, при тривалій температурі тіла вище 38 градусів; сонливості, апатії, загальмованості свідомості; симптомами, що говорять про зневоднення: запаморочення, сухість у роті, серцебиття, різке сечовипускання.