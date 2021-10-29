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Лікар назвав небезпечну особливість «дельта»-штаму: «Вражає легені швидко»

29.10.2021
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Коронавірус

Лікар Валерій Вечорко розповів, за яких симптомів варто звернутися за медичною допомогою.


«Дельта»-штам коронавірусу відрізняється швидким розвитком захворювання. За його словами, за перших симптомів нездужання слід залишитися вдома і викликати медиків.

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“Штам “Дельта”, який ми зараз спостерігаємо, відрізняється швидким розвитком захворювання та стрімким ураженням легень”,  – зазначив фахівець.

Звертатися за допомогою варто при виникненні задишки при невеликому фізичному навантаженні або спокої, при тривалій температурі тіла вище 38 градусів; сонливості, апатії, загальмованості свідомості; симптомами, що говорять про зневоднення: запаморочення, сухість у роті, серцебиття, різке сечовипускання.

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29.10.2021
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