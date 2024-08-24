Державний банк анонсував зміни: нові ліміти та плата за обслуговування

Восени 2024 року великий державний банк, Ощадбанк, планує запровадити кілька змін, які торкнуться значної кількості українців. Мова йде про нові ліміти на зняття готівки, та плату за SMS інформування.

Збільшення лімітів на зняття коштів з дитячих карток

З 1 жовтня 2024 року Ощадбанк підвищить щомісячний ліміт на зняття коштів з дитячих карток. Наразі, станом на серпень 2024 року, клієнти можуть безкоштовно знімати з дитячої картки до 2 000 гривень на місяць. Однак з 1 жовтня цей ліміт збільшиться до 3 000 гривень.

Зміна тарифів на SMS-повідомлення та комісій за зняття готівки

Додатково буде введено нові тарифи на SMS-повідомлення, пов’язані з зарплатними, соціальними та пенсійними картками. Ці повідомлення коштуватимуть 15 гривень, а для приватних та кредитних карток – 25 гривень.

Корпоративні картки також зазнають змін з 1 жовтня. За зняття готівки в банкоматах Ощадбанку за допомогою цих карток стягуватиметься комісія в розмірі 0,9%, мінімальна комісія – 5 гривень.