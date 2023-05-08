Синоптики опублікували прогноз погоди на літо в Україні: зрадіють не всі

Літо 2023 року може бути помітно прохолоднішим порівняно з останніми роками. Ранні прогнози погоди на цей сезон вказують на температуру повітря в межах 29-30 градусів за Цельсієм, при цьому значних температурних коливань не очікується.
Середня температура повітря може бути на 3 градуси прохолоднішою, ніж попереднього літа, і буде менше випадків, коли температура перевищуватиме 30 градусів.
Прогноз погоди на літо 2023 року включає
- Червень, типовий літній місяць, буде дещо прохолоднішим з температурою повітря на 2 градуси нижче середнього 10-річного показника;
- Липень очікується прохолоднішим, ніж минулого року, з низькою хмарністю та мінімальною кількістю опадів, за винятком невеликого дощу на початку місяця;
- Прогноз на серпень передбачає суху погоду з мінімальною кількістю опадів.
Важливо пам’ятати, що це попередній прогноз і він слугує лише для прогнозування тенденцій.
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