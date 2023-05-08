Синоптики опублікували прогноз погоди на літо в Україні: зрадіють не всі

Літо 2023 року може бути помітно прохолоднішим порівняно з останніми роками. Ранні прогнози погоди на цей сезон вказують на температуру повітря в межах 29-30 градусів за Цельсієм, при цьому значних температурних коливань не очікується.

Середня температура повітря може бути на 3 градуси прохолоднішою, ніж попереднього літа, і буде менше випадків, коли температура перевищуватиме 30 градусів.

Прогноз погоди на літо 2023 року включає

Червень, типовий літній місяць, буде дещо прохолоднішим з температурою повітря на 2 градуси нижче середнього 10-річного показника;

Липень очікується прохолоднішим, ніж минулого року, з низькою хмарністю та мінімальною кількістю опадів, за винятком невеликого дощу на початку місяця;

Прогноз на серпень передбачає суху погоду з мінімальною кількістю опадів.

Важливо пам’ятати, що це попередній прогноз і він слугує лише для прогнозування тенденцій.