В МВС дали роз’яснення: хто з українців не зможе купити чи продати авто без військкомату

Сервісні центри вимагають документи з відміткою військового комісара лише у юридичних, а не у фізичних осіб. Міністерство внутрішніх справ спростовує дезінформацію, яка поширюється в інтернеті з цього приводу.

Чому стільки галасу

Нещодавні чутки в Інтернеті про те, що для перереєстрації транспортних засобів з 20 серпня 2023 року будуть потрібні довідки з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТСЦ, раніше відомі як військові комісаріати), не відповідають дійсності, як роз’яснив Головний сервісний центр МВС.

В офіційній заяві підкреслюється, що поширена інформація не відповідає дійсності, і фізичні особи не зобов’язані надавати жодних документів з територіальних центрів для таких цілей.

Однак для юридичних осіб при реєстрації або перереєстрації транспортних засобів документи з відміткою військового комісара є обов’язковими, особливо коли і попередній, і наступний власники транспортних засобів є суб’єктами господарювання.

З вичерпним переліком документів, необхідних для отримання послуг, можна ознайомитися на сайті Головного сервісного центру.