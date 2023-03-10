Духовые шкафы – незаменимый предмет бытовой техники на кухне. Приготовить вкусное мясо, пирог или домашнюю пиццу можно быстро и легко с помощью духовки. Так же, этот прибор хорош в ситуациях, когда нет возможности долго стоять возле еды, как это происходит в случае приготовления еды на сковороде. Духовки – один из наиболее популярных предметов на кухне. Ассортиментный ряд этих электроприборов на рынке широк и разнообразен.

Основные виды духовых шкафов

Существуют три вида духовых шкафов: электрические, газовые и паровые.

Электрические духовки – наиболее популярные варианты. Современные хозяева в своих квартирах и домах чаще всего используют именно эти модели.

Газовые духовки – стандартные и привычные варианты. Чаще всего их используют в частных домах.

Паровые духовки – незаменимое решение для людей, которые придерживаются здоровых принципов питания. Такие приборы обеспечивают необходимое пропаривание пищи, за счет чего еда получается менее калорийной.

Функции духовых шкафов

Современные духовки оснащены разным полезным функционалом. Наиболее распространенные функции: микроволн, гриля, разморозки продуктов. Духовой шкаф с множеством функций – это отличный способ отказаться сразу от нескольких девайсов на кухне.

Функция гриля позволяет заменить стандартный вариант классического гриля. Отлично подойдет для приготовления овощей или мяса.

Функция микроволн помогает быстро подогреть еду и заменяет стандартную микроволновку.

Функция разморозки бережно и деликатно размораживает мясо и другие продукты.

Как выбрать наиболее оптимальный вариант духовки?

Перед тем, как начать выбирать духовку, рекомендуем подумать о том, для какого количества людей вы будете готовить пищу, нужны ли вам дополнительные функции и как часто вы будете их использовать. От размеров, функционала и типа питания будет зависеть стоимость духового шкафа.

Итак, вы приступили к выбору. В первую очередь мы рекомендуем обратить внимание на размеры. Духовки бывают габаритные, средние и компактные.

Габаритные духовки обычно имеют до 90 см в ширину. Такие приборы подходят тем, кто готовит для большого количества людей. Так же, габаритные духовые шкафы часто приобретают для приготовления пищи в пиццерии, кафе или ресторане.

Духовые шкафы средних размеров — наиболее популярный вид в категории. Обычно они достигают до 60 см в ширину. Средние духовки отлично подходят для кухни стандартных размеров.

Компактные духовки – это наиболее подходящий вариант для небольшой кухни. Они имеют размеры до 45 см в ширину.

Выбирайте именно тот духовой шкаф, который будет наиболее соответствовать размерам вашей кухни. Так же, при выборе учитывайте количество людей, для которого вы будете готовить пищу.