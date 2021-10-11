Жилой комплекс Taryan Towers — триумфатор международной премии European Property Awards

Современный, удивительный и точно нестандартный жилой комплекс Taryan Towers вырос в центре Печерского района Киева. Застройщиком нового проекта выступает компания Taryan Group. Идея этого жилого комплекса прогремела на весь мир, именно он получил престижную международную премию European Property Awards.





Такая высокая оценка от экспертного жюри — это очередное подтверждение, что украинские компании имеют огромный потенциал в сфере строительства. Киев становится европейским мегаполисом, в который выгодно можно вкладывать средства, ведь здесь будут реализованы столь значимые, неординарные и привлекательные проекты. Башни будущего уникальны по своей сути, три огромных здания легчайшими стеклянными мостами соединены между собой, что позволяет всем желающим со смотровых площадок любоваться красотой «города каштанов», который раскинулся под ногами.

ЖК Taryan Towers — первый среди лучших

Возглавляет Taryan Group Артур Мхитарян, опытный, амбициозный и постоянно развивающийся девелопер, который увидел возможность создания в Киеве инновационного проекта мирового уровня. В сотрудничестве с британским архитектором Джоном Доузом и опытной командой специалистов они смогли создать башни будущего мирового масштаба.

Проект награжден сразу в двух номинациях престижного конкурса 2020-2021:

Архитектура высотных жилых зданий. Девелопмент высоких жилых знаний.

Признание первенства украинского проекта именно в этих категориях наглядно показала иностранным инвесторам, работа какого качества может быть проведена в Украине. Вместе с Taryan Group в конкурсе принимали участие ведущие застройщики со всего мира

ЖК Taryan Towers — лучшее пространство для людей

Современный жилой комплекс по задумке архитектора — это три отдельно стоящие башни. У каждой из них своя концепция, настроение. Но есть то, что объединяет их – это функциональный стилобат на 4 этажа и стильный стеклянный мост. Архитектор полностью использовал каждый метр будущих зданий, они уже распланированы и их функционал удивит не только гостей, жильцов комплекса, он уже покорил мировых судей!

Начать надо с крыш. Они станут не только смотровыми площадками с шикарными пейзажами, там будет современный ресторан, кинозал и даже искусственное озеро. В это трудно поверить, но застройщик воплотит все до мельчайших деталей.

Что касается жилого пространства, в башнях будет 31 жилой этаж с 1, 2, 3-комнатными апартаментами. Детальную планировку жилья каждый желающий уже может посмотреть на сайте ЖК Taryan Towers. Там указаны также цены на недвижимость.

Создавая Toryan Group, Артур Мхитарян мог показаться слишком самоуверенным мечтателем, но его работа, эффективное руководство доказало, что все в мире возможно, если делать все правильно. Одна башня современного жилого комплекса уже сдана в эксплуатацию, а к концу 2 квартала 2023 года и две остальные распахнут свои двери перед радостными жильцами. Победа в European Property Awards — это справедливая оценка того труда, что был вложен в Башни будущего и это — только начало.