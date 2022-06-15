Як використовувати CBD-олію

CBD, КБД, канабідіол — хімічна сполука органічного походження, є другим за кількістю компонентом у рослині марихуана (Cannabis sativa). Головним компонентом рослини є тетрагідроканабінол (ТГК) — психоактивна речовина, що вливає на психомоторику мозку, збуджуючи його та викликаючи стан ейфорії. КБД такої властивості не має.





Саме канабідіол використовують у терапевтичних цілях для лікування/покращення певних захворювань та станів, а саме: тривожних розладів, депресії, безсоння, хронічного болю, акне, запальних процесів, нейропатологій тощо. ВОЗ у своєму звіті за 2018 рік зазначила, що СБД має хороший профіль безпеки, не є токсичною та наркотичною речовиною.

Зараз продукти з КБД пропонуються у вигляді жувальних цукерок та льодяників, топінгів, напоїв, косметики, рідини для випарювання за допомогою вейпа, вітамінів, концентратів тощо. СБД-олія або продається у чистому вигляді, або ж є інгредієнтом вищеперерахованих продуктів.

Виготовлення та форми CBD

Найпопулярніший спосіб вилучення олії — екстракція надкритичним вуглекислим газом. Це так званий золотий стандарт, в якому залучений спеціальний екстрактор замкнутого циклу — таку ж систему використовують для виготовлення ефірних олій для парфумів, а також харчових добавок. Рослину поміщають до камери, в яку подається СО2. Під тиском газ перетворюється на рідину та поглинає олії з марихуани. Після цього газову рідину знову перетворюють на СО2, внаслідок чого отримується олія. Інколи її додатково очищують спиртовим розчинником для створення ізоляту або дистиляту.

Існує три форми CBD:

Повного спектра (full-spectrum). Містить усі компоненти конопельних рослин: канабіноїди, терпени, флавоноїди, вітаміни, ефірні олії та аромати.

Широкого спектра (broad-spectrum). В складі є всі сполуки, окрім тетрагідроканабінолу, однак можлива концентрація ТГК до 0,3%.

Ізолят (isolate). Міститься лише канабідіол.

Способи використання олії КБД

Деякі поширені способи охоплюють такі:

Сублінгвально: олію капають під язик і залишають там протягом кількох хвилин, перш ніж проковтнути.

Перорально: приймають у вигляді капсул або додають до їжі чи напою.

Місцево: наносять лосьйони, бальзами, мазі, шампуні, креми з CBD безпосередньо на шкіру або волосся.

Інгаляція: рідину вдихають за допомогою вейпа, який перетворює її на пару.

Кількість CBD, яка підходить для вживання, залежить від ваги, стану здоров’я та захворювання, швидкості метаболізму та форми речовини. Фахівці рекомендують починати з низького дозування й поступово збільшувати його, щоб звести до мінімуму ймовірність негативних ефектів. Перш ніж приймати CBD, обов’язково ознайомтесь з інструкцією з використання.