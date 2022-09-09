Як насправді виглядає виріз у екрані iPhone 14 Pro

Головним інфоприводом останніх днів залишається вихід нової моделі iPhone. Незважаючи на досить ґрунтовну презентацію від Apple, на якій у подробицях розповіли про майже всі зміни свіжої лінійки, дещо залишилося для глядачів загадкою. А саме – пристрій вирізу під датчики Face ID та фронтальну камеру у верхній частині дисплея iPhone 14 Pro.





У мережі вже з’являлася інформація і про один суцільний отвір, і про кілька. Зовнішній вигляд смартфона говорить про те, що є вірним перший варіант, але насправді не все так просто. Журналістам вдалося «помацати» iPhone 14 Pro відразу після презентації, і вирізу в ньому виявилося одразу два. Просто Apple хитро об’єднала отвори чорним полем, тож розглянути їх можна лише під певним кутом.

Мотиви такого рішення зрозумілі – пара отворів притягує до себе значно більше уваги користувача та відволікає його від екрану. Та й сам виріз Apple творчо обіграла: він розширюється програмно і всередині розміщуються піктограми програм, кнопки управління та індикатори станів.