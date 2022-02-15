Айфон SE 3: что известно на данный момент

Поклонники электронных гаджетов от компании Apple уже горят нетерпением – ожидается, что уже в марте 2022 года купертиновцы представят интересную новинку. Каким же будет долгожданный Айфон SE 3 и для каких категорий пользователей он предназначен?





iPhone SE 3 как продолжение популярного продукта Apple

Почитатели яблочных девайсов уже поняли, что новый смартфон станет продолжением успешной серии SE, которая впервые была представлена в далеком 2016 году. Напомним, что данная серия позиционировалась как бюджетный класс, при этом устройства по своим характеристикам мало чем уступали старшим и более дорогим собратьям. Вот почему новый Айфон SE 3 вызвал неподдельный интерес среди поклонников продукции бренда Apple, мечтающих стать обладателями флагмана за небольшие деньги. И, исходя из предоставляемых инсайдерами сведений, эта категория пользователей не будет разочарована.

Технические характеристики

Уже известно большинство характеристик новинки. Визуально эта модель будет практически полностью идентична своему предшественнику iPhone SE 2, но ее «начинка» станет более современной. Предполагаются следующие изменения:

процессор и память. Чипсет Apple A13 будет заменен на SoC Apple A14 Bionic. Соответственно, оперативная память предполагается не меньше 4 Гб, а встроенная предложит пользователям выбор между тремя вариантами: 64 Гб, 128 Гб и 512 Гб. Многие наверняка по достоинству оценят и поддержку 5G;

дисплей. Некоторые эксперты предполагают, что он останется в прежнем виде: LCD с диагональю в 4,7 дюйма и разрешением 1334х750 пикселей. Но есть и более оптимистичное предположение о том, что новинка получит 5,5 или 6,1 дюймовый OLED-экран. Также пользователи могут рассчитывать на Touch ID, сканер отпечатка пальцев, встроенный в кнопку питания, и увеличенную на 15%-20% емкость аккумулятора;

камера. Вопрос о камерах традиционно интересует почитателей яблочных девайсов. В данном случае ожидается добавление широкоугольного объектива и режима ночной съемки, что позволит бюджетной модели составить достаточно сильную конкуренцию более дорогостоящим вариантам. Возможно, стоит надеяться и на улучшенную фронтальную камеру;

аккумулятор. Благодаря увеличению объема батареи время автономной работы гаджета, по прогнозам, превысит десять часов.

Таким образом, у третьего поколения яблочных смартфонов линейки SE есть все шансы стать бестселлером 2022 года.

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