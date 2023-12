Все через магнітні бурі: в мережу виклали вражаючі наслідки цих явищ

Журі конкурсу Northern Lights Photographer of the Year обрало найкращі фото північного сяйва 2023 року. Знімки переможців опублікували в блозі про подорожі Capture the Atlas.

Кадри в галереї зроблені в різних частинах Землі. Фотографи знімали полярне сяйво у віддалених лісах Арктики, на просторах Австралії, Нової Зеландії.

Нагадаємо, північне сяйво виникає у верхніх шарах атмосфери Землі внаслідок взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру.

Активність Сонця наближається до піку, тому останніми роками люди спостерігають північні сяйва частіше, ніж раніше. Крім того, вони з’являються на нижчих широтах, у тих місцях, де раніше їх ніхто не бачив.

Раніше на Землі з’явилися “неможливі” полярні сяйва. Від аналогів вони відрізняються кольором. Наприклад, на цьому фото видно рідкісний помаранчевий відтінок.