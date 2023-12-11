PlayStation 5 Pro порівняли з теперішнім поколінням

Апаратною основою ігрової приставки стане чіп Viola на архітектурі Zen 2 (як і у базової PlayStation 5). Однак частота стане вищою, складе 4,4 ГГц.

Крім того, Sony використовує графіку RDNA 3 з видатною продуктивністю з трасуванням променів (як у карт RDNA 4). Обіцяють окремий процесор NPU XDNA 2 для операцій з AI. APU для PlayStation 5 Pro виготовляється з використанням техпроцесу TSMC N4P.

Об’єм відеопам’яті GPU пам’яті складе 16 ГБ. Буде використана VRAM типу GDDR6 з пропускною спроможністю 19 Гбіт/с. Шина пам’яті 256-бітна, частота роботи – 2 ГГц. Пікова продуктивність – 28,67 TFLOPS.

Також у консолі буде підтримка технології масштабування для підвищення продуктивності в особливо вимогливих іграх.

Стверджується, що консоль зможе запускати ігри з роздільною здатністю 4K при 30 кадрах в секунду. Прем’єра очікується восени 2024 року.

PlayStation 5 Pro в порівнянні з PlayStation 5

Характеристика Нова ігрова приставка PlayStation 5 Центральний процесор (CPU) Чіп Viola на архітектурі Zen 2, 4,4 ГГц Архітектура Zen 2, до 3,5 ГГц Графічний процесор (GPU) RDNA 3, Пікова продуктивність 28,67 TFLOPS RDNA 2, Пікова продуктивність ~10,28 TFLOPS Відеопам’ять 16 ГБ GDDR6, 19 Гбіт/с, 256-біт 16 ГБ GDDR6, менша пропускна спроможність, 256-біт Технологічний процес TSMC N4P 7nm техпроцес Додаткові особливості NPU XDNA 2 для AI Немає аналогічного процесора для AI