PlayStation 5 Pro порівняли з теперішнім поколінням

Апаратною основою ігрової приставки стане чіп Viola на архітектурі Zen 2 (як і у базової PlayStation 5). Однак частота стане вищою, складе 4,4 ГГц.
Крім того, Sony використовує графіку RDNA 3 з видатною продуктивністю з трасуванням променів (як у карт RDNA 4). Обіцяють окремий процесор NPU XDNA 2 для операцій з AI. APU для PlayStation 5 Pro виготовляється з використанням техпроцесу TSMC N4P.
Об’єм відеопам’яті GPU пам’яті складе 16 ГБ. Буде використана VRAM типу GDDR6 з пропускною спроможністю 19 Гбіт/с. Шина пам’яті 256-бітна, частота роботи – 2 ГГц. Пікова продуктивність – 28,67 TFLOPS.
Також у консолі буде підтримка технології масштабування для підвищення продуктивності в особливо вимогливих іграх.
Стверджується, що консоль зможе запускати ігри з роздільною здатністю 4K при 30 кадрах в секунду. Прем’єра очікується восени 2024 року.
PlayStation 5 Pro в порівнянні з PlayStation 5
|Характеристика
|Нова ігрова приставка
|PlayStation 5
|Центральний процесор (CPU)
|Чіп Viola на архітектурі Zen 2, 4,4 ГГц
|Архітектура Zen 2, до 3,5 ГГц
|Графічний процесор (GPU)
|RDNA 3, Пікова продуктивність 28,67 TFLOPS
|RDNA 2, Пікова продуктивність ~10,28 TFLOPS
|Відеопам’ять
|16 ГБ GDDR6, 19 Гбіт/с, 256-біт
|16 ГБ GDDR6, менша пропускна спроможність, 256-біт
|Технологічний процес
|TSMC N4P
|7nm техпроцес
|Додаткові особливості
|NPU XDNA 2 для AI
|Немає аналогічного процесора для AI
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