Експерти протестували ганчірочку від Apple за 500 гривень

На порталі IFixit провели експеримент із новим аксесуаром від Apple – ганчірочкою з мікрофібри Polishing Cloth. На офіційному сайті компанії її можна купити за 19 доларів.





“Експеримент” експерти почали нетривіально: протерли екран iPhone купюрою номіналом у 20 доларів і запитали: “Ми робимо це правильно?”. Матеріал, з якого виготовлена ​​Polishing Cloth, нагадав експериментаторам про внутрішній бік чохла для iPad. “О мій бог! У ганчірочки навіть є “водяний знак”, – поіронізували експерти.

Далі вони розрізали Polishing Cloth навпіл і порадили тим, хто залишився незадоволеним ганчірочкою за 19 доларів, зробити з неї два аксесуари по 9,5 долара. “Під мікроскопом видно преміальну якість Polishing Cloth. Волокна складені так, щоб не просто стати предметом для протирання гаджетів, а й об’єктом краси”, – завили автори порталу, порівнявши ганчірочку зі звичайною тканиною з мікрофібри.

У результаті Polishing Cloth заробила 0 балів із 10 з ремонтопридатності. “Після того, як ви розрізали її на шматки ножицями, відновити її неможливо”, – резюмували експерти.

Як уточнюється на сайті Apple, Polishing Cloth виготовлена ​​із спеціального матеріалу, який не пошкоджує, зокрема, екрани з нанотекстурою.