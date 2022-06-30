Китайський виробник смартфонів пішов з Росії: спробує поставляти через Грузію та Узбекистан

З російського ринку пішов ще один виробник смартфонів – компанія Honor остаточно згорнула постачання своїх пристроїв до країни. Насправді гаджети під брендом Honor перестали завозити ще в березні, але тоді це рішення подавали як тимчасову паузу, яку компанія взяла для оцінки потенційних ризиків.





Очевидно, ризики виявилися надто високі, і прямих поставок від Honor до Росії більше не буде. Компанія не робила офіційних заяв, але є інформація від рітейлерів, які стверджують, що Honor активно шукає шляхи для паралельного імпорту через сусідні країни: Вірменію, Грузію та інші. Стверджують навіть, що китайці вже домовились із Узбекистаном, і гаджети бренду поставлятимуть через цю країну.

Honor явно не бажає залишати російський ринок, і це не дивно – китайські смартфони у росіян мають дуже велику популярність. Але й опинитися під санкціями через пряму співпрацю з Росією бренд не хоче.