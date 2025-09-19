Devialet оновила лінійку – нові моделі Devialet Phantom Ultimate 98dB та 108 вВ

Головне що виділяє акустику Devialet Phantom Ultimate, це тональність звучання, компактні розміри та неперевершена потужність. Також до ключових особливостей можна віднести:

Посилений звук та арсенал технологічних нововведень;

Глибокі баси та зниження спотворення;

Розширений звуковий діапазон та чутливість;

Поліпшена зв’язність та сучасні протоколи;

Поліпшення за зручністю, дизайном та використанням;

Стали більш ергономічні та компактні;

Програмне забезпечення;

Покращено портативність та автономність.

Ці показники є еталоном для тих, хто віддає перевагу якісному звучанню.

Devialet Phantom Ultimate 98 дБ

Компактність та гармонія потужності, це Devialet Phantom Ultimate 98 dB, вона забезпечить фірмове звучання у квартирі. Також версія буде чудовим рішенням для щоденного використання – будь то затишне вечірнє прослуховування або домашня вечірка. Завдяки мінімалістичному дизайну та невеликому розміру вона впишеться у будь-який інтер’єр. Їх частотний діапазон до 25 KHz, а потужність до 400 Вт.

Devialet Phantom Ultimate 108 дБ

Для любителів граничної потужності в лінійці є модель Devialet Phantom Ultimate 108 dB, вона розрахована на великі простори (зали, студії), де вона максимально розкриває свій потенціал. Незважаючи на її розміри модель може замінити цілу акустичну систему. Глибокі баси викликають відчуття ніби ви у концертному залі. Її частота діапазону – 35 KHz а потужність до 1100 Вт.

Унікальність технологій Devialet

На конкурувальному фоні продукцію Devialet виділяють технічні розробки та компактність, захищені патентами. Технічні фахівці змогли поєднати аналогічне звучання з цифровою точністю. Так вони досягли вражаючих результатів – потужне звучання в невеликій, компактній колонці, яку можна порівняти з великим звуковим обладнанням. Тому колонки підійдуть для переглядів фільму, професійної роботи зі звуком, а не лише виняткового прослуховування музики. Всі ці якості перетворюють Devialet Phantom Ultimate на справжній інструмент для отримання музичного кайфу.

На закінчення можна сказати, що вдосконалена лінійка колонок Devialet, це доказ того, як технологічні втручання змінюють сприйняття музики. Моделі Devialet Phantom Ultimate 98dB та Devialet Phantom Ultimate 108dB стануть чудовим рішенням для прослуховування музики. Будь то квартира чи музична студія.