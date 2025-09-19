В Україні впала ціна на популярний овоч: чим варто закупитись

В Україні фіксується зниження цін на картоплю. Ця тенденція зумовлена активним збиранням врожаю пізніх сортів, що значно збільшило обсяги пропозиції на внутрішньому ринку. За даними аналітичної платформи EastFruit, вартість картоплі вже впала в середньому на 10% за останній тиждень.

Наразі оптова ціна на картоплю коливається в діапазоні 9-16 грн за кілограм. Це приблизно на 18% нижче, ніж було у цей самий період минулого року. Така динаміка свідчить про стабілізацію ринку та повернення цін до більш звичного рівня.

Експерти зазначають, що зростання пропозиції зробило покупців більш вимогливими до якості товару. Якщо раніше попит був майже на всю продукцію, включно з дрібною картоплею, то тепер перевага надається великим партіям середнього калібру. Це змушує фермерів приділяти більше уваги сортуванню врожаю.

Учасники ринку не очікують, що ціни найближчим часом зростуть, оскільки значний обсяг цьогорічного врожаю створює сприятливі умови для подальшого цінового тиску. Відтак, для споживачів настає вигідний період для придбання картоплі.