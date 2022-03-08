Росію вже почали відключати від Інтернету: магістральний провайдер “відрізав” місцевих операторів

Видання Коммерсант повідомило про те, що один із найбільших світових магістральних провайдерів – американська компанія Cogent – почав відключати російських операторів від своїх мереж. На думку експертів, вже найближчим часом це може призвести до зниження пов’язаності Рунету з глобальною мережею та позначитися на якості доступу російських користувачів до зарубіжних інтернет-сервісів.





Cogent також вимагає, щоб російські провайдери забрали свої сервери протягом 30 днів. За даними журналістів, Cogent раніше співпрацювала з “Ростелеком”, “Вимпелком”, “Мегафон”, “Яндекс” та VK. На запит Коммерсант представники “Ростелеком” відповіли, що “вивчають ситуацію”, а в “Яндекс” повідомили, що співпрацюють з Cogent, але поки не отримували будь-якого офіційного повідомлення про відключення своїх серверів.

Експерти зазначили, що таких прецедентів з відключенням у масштабах країни раніше ще не траплялося, тому передбачити точні наслідки рішення Cogent вкрай важко.

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