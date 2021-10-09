Hardnews

Інтернет-магазин доставив шматки мила замість iPhone 12

09.10.2021
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Один з користувачів розповів, що під час розпродажу Big Billion Days у великому індійському інтернет-магазині Flipkart замість замовленого iPhone 12 йому прийшли шматки мила.


Цей випадок дивує тому, що Flipkart – майданчик з хорошою репутацією, як, наприклад, Amazon. Проте, і вона не захищає від шахрайства. Користувач навіть записав розпакування замовлення на відео: там чітко видно, що ніякої коробки зі смартфоном всередині немає. Є тільки два бруска мила Nirma.

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Користувач зв’язався зі службою підтримки Flipkart. Після довгих розмов інтернет-магазин все ж скасував замовлення і повернув гроші за товар. Однак це сталося тільки тому, що клієнт виявився досить спритний і зробив правильні кроки.

 

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09.10.2021
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