Новий бюджетний iPhone SE буде схожий на флагманські смартфони Apple

Новий iPhone SE буде виконаний у дизайні iPhone XR. Про це у підкасті Geared Up заявив інсайдер Джон Проссер .





За словами Проссера, в iPhone SE четвертого покоління Apple відмовиться від форм-фактора iPhone 8 з широкими рамками та сканером відбитків пальців Touch ID на користь сучаснішого дизайну з вирізом під сканер Face ID. Таким чином, замість 4,7-дюймового екрану в новому iPhone SE може бути встановлений 6,1-дюймовий дисплей та більш ємний акумулятор.

Будь-які інші подробиці про новий iPhone SE не розкриваються. У мережі вже припускають, що за продуктивність у смартфоні відповідатиме чіпсет Apple A15 Bionic, відомий за iPhone 13.

iPhone SE 3, реліз якого відбувся восени 2022 року, був холодно прийнятий фанатами Apple. Користувачів збентежила невелика ємність акумулятора та «застарілий» дизайн смартфона.