Samsung нарешті вирішить головну проблему S Pen в Galaxy S26 Ultra

Майбутній суперфлагман Galaxy S26 Ultra може стати першим пристроєм Samsung, де S Pen буде працювати без збоїв навіть поруч з магнітними чохлами і бездротовими зарядками.

За даними інсайдера PandaFlashPro, компанія тестує нову систему введення, здатну ігнорувати перешкоди від магнітів — проблему, яка переслідує користувачів S Pen з епохи Galaxy Note. Мова йде про мертві зони і стрибки чутливості при використанні аксесуарів з магнітами, включаючи гаманці і MagSafe-кріплення.

Якщо Samsung впровадить це рішення, в S26 Ultra можуть вперше з’явитися вбудовані магніти, усуваючи необхідність в спеціалізованих чохлах. Це розширить свободу вибору аксесуарів і поліпшить сумісність з Qi2, включаючи більш точне позиціонування і стабільну зарядку. Така технологія може лягти в основу і майбутнього Galaxy Z Fold 7, але лише S26 Ultra отримає повноцінну підтримку з вбудованим слотом для стилуса.

Передбачається, що Galaxy S26 Ultra отримає 2-нм чіп Exynos 2600, 16 ГБ ОЗУ і батарею на 5400 мАг. Реліз очікується в січні 2026 року.