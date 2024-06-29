В Україні стартували безкоштовні курси керування БпЛА

2 тижні, щоби стати оператором дронів. На Львівщині охочих безкоштовно навчають керувати безпілотниками. У програмі курсу – управління ФПВ-дронами, розвідувальниками та камікадзе. Усі ці безпілотники рятують життя на передовій, але операторів дронів бракує.

Які навички потрібні? Що опанувати найтяжче? На заняттях побували наші кореспонденти.

Василь і Андрій, технологи виробництва дронів:

Ось цей дрон може провисіти з вантажем 1 кг – 22 хвилини.

За польотом дрона-розвідувальника спостерігають військові інструктори. Цей безпілотник має виявити ворожу ДРГ. Отримавши координати, оператори підіймають у небо “пташку”. Нею знищують уявного ворога.

Далі злітає ФПВ-дрон. За легендою, це ворожий безпілотник. І його потрібно “заглушити” за допомогою системи РЕБ.

Воїн бачить, що наближається небезпека, він включає такий РЕБ.

Керувати безпілотниками та системою радіоелектронної боротьби на полігоні навчають студентів львівських та київських вишів.

Іван Попович, керівник громадської організації:

На сьогодні у нас тут фінальна стадія навчань безпосередньо на дронах. Перед тим у нас є близько 40 годин на імітації в офісі за комп’ютером. Пройти навчання може будь-хто.

Артем вирішив пройти навчання після перегляду відео, де українські захисники безпілотниками знищують ворога.

Артем Вовченко, випускник курсів пілотів БпЛА:

FPV-дрон є досить ефективним засобом ураження живої сили супротивника і бронетехніки. Ви дроном за 300$ плюс-мінус можете вразити, наприклад, танк/БТР, який коштує набагато більше – там до 2 млн доларів.

Студентів навчають інструктори, які й самі раніше відвідували такі курси.

Микола Градов, інструктор, випускник курсів пілотів БпЛА:

Найважче в навчанні було усвідомити, що дрон не завжди поводиться так, як ти бажаєш. Треба вчити багато теорії, як саме з цим працювати. Так чи інакше, це техніка і не заточена під користувача.

Дрони рятують життя на фронті, вкотре підкреслюють військові. Втім, на полі бою мало людей, які вміють керувати безпілотниками, та й самих БПЛА бракує.

Валерій Шажко, боєць 125-ї бригади ТрО ЗСУ:

Надзвичайно важливим є саме використання таких засобів, тому що ворог у деяких технологічних моментах нас випереджає. І ми повинні його наздоганяти, і знову ж таки випереджати. Саме ось такі засоби дають можливість убезпечити життя наших бійців.

Безкоштовно навчитися керувати безпілотником може кожен, запевняють інструктори. Потрібно лише 2 тижні часу та бажання.