Бойовий дрон навчили літати без GPS: орієнтиром стало магнітне поле Землі

Northrop Grumman та SandboxAQ провели незвичайне випробування ударного безпілотника Lumberjack. На нього встановили систему AQNav, яка дозволяє визначати місцеположення без сигналів GPS або інших супутникових навігаційних систем.

За заявою SandboxAQ, це перше публічно відоме випробування магнітної навігації MagNav на відносно дешевому безпілотнику, розрахованому зокрема на одноразові ударні місії. Одночасно система працювала разом із візуальною навігацією.

Як дрон орієнтується за магнітним полем Землі

Магнітне поле планети не є абсолютно однаковим у різних точках. Гірські породи та інші геологічні структури створюють невеликі локальні аномалії, які можна нанести на карту.

Високочутливий магнітний сенсор вимірює ці відхилення під час польоту, а програмне забезпечення порівнює їх із підготовленою картою. Таким чином апарат може приблизно визначити, де він перебуває, без отримання сигналу ззовні.

Це принципово відрізняється від GPS: AQNav працює пасивно, тому супротивник не може просто заглушити навігаційний сигнал звичайними засобами радіоелектронної боротьби. Розробник також заявляє, що система придатна для роботи над водою, містами та місцевістю з малою кількістю візуальних орієнтирів.

Досвід війни в Україні прискорює такі розробки

У SandboxAQ прямо називають війну в Україні одним із прикладів того, наскільки серйозною проблемою для дронів стали глушіння GPS та підміна координат. Саме тому військові дедалі активніше шукають альтернативні способи навігації.

Особливо цікаво, що AQNav вдалося інтегрувати в бортові системи Lumberjack менш ніж за годину. Програмне забезпечення може працювати на вже наявному обчислювальному обладнанні дрона, без встановлення окремого потужного комп’ютера.

Сам Lumberjack — модульний безпілотник Northrop Grumman, призначений для автономних операцій, групового застосування та одноразових ударних місій.

Втім, говорити про повну заміну GPS поки рано. Розробники не оприлюднили точність позиціювання під час випробування. На магнітні вимірювання також можуть впливати двигуни, електроніка та металеві компоненти самого апарата.

Найімовірніше, майбутні військові дрони використовуватимуть одразу кілька систем — супутникову, інерційну, візуальну та магнітну. Втрата GPS у такому випадку вже не означатиме втрату орієнтації.