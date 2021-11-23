Huawei оголосила про продаж смартфонів зі знижкою в 100% і розізлила користувачів
Китайська компанія Huawei опублікувала у Twitter повідомлення, в якому оголосила про 100% знижку на всі свої смартфони у США. Невдовзі представникам корпорації довелося пояснити, що це жарт.
Деякі люди сприйняли жартівливе повідомлення правдивим і не були в курсі заборони влади США на діяльність Huawei у Сполучених Штатах. Але були й ті, хто зрозумів жарт. Частина користувачів стали звинувачувати компанію, що їй не можна довіряти особисту інформацію, яку люди зазвичай зберігають у смартфонах.
У зв’язку з активним обговоренням Huawei довелося опублікувати ще одну заяву. «Окей, гаразд. Це просто жарт. Ми нічого не можемо продавати в США», — написали автори облікового запису і додали в кінці кілька емодзі, що плачуть.
Корпорація не може вести діяльність усередині Сполучених Штатів, зокрема продавати свої гаджети. Частково вона спромоглася обійти санкції, випускаючи смартфони та інші пристрої під сторонніми брендами.
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