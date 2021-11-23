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Huawei оголосила про продаж смартфонів зі знижкою в 100% і розізлила користувачів

23.11.2021
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Китайська компанія Huawei опублікувала у Twitter повідомлення, в якому оголосила про 100% знижку на всі свої смартфони у США. Невдовзі представникам корпорації довелося пояснити, що це жарт.


«Спеціально до Чорної п’ятниці! На всі смартфони Huawei, що продаються зараз у США, діє знижка 100%», — йшлося у повідомленні офіційного облікового запису Huawei USA. Твіт викликав дискусію у коментарях.

Деякі люди сприйняли жартівливе повідомлення правдивим і не були в курсі заборони влади США на діяльність Huawei у Сполучених Штатах. Але були й ті, хто зрозумів жарт. Частина користувачів стали звинувачувати компанію, що їй не можна довіряти особисту інформацію, яку люди зазвичай зберігають у смартфонах.

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У зв’язку з активним обговоренням Huawei довелося опублікувати ще одну заяву. «Окей, гаразд. Це просто жарт. Ми нічого не можемо продавати в США», — написали автори облікового запису і додали в кінці кілька емодзі, що плачуть.

Влада США посилила санкції проти китайської Huawei. Компанія внесена до списку загроз із червня 2020 року. З 17 травня 2019 року американський мінторг також вніс Huawei в чорний список як загрозу нацбезпеці, що завдало серйозної шкоди компанії.

Корпорація не може вести діяльність усередині Сполучених Штатів, зокрема продавати свої гаджети. Частково вона спромоглася обійти санкції, випускаючи смартфони та інші пристрої під сторонніми брендами.

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23.11.2021
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