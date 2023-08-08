Названо кращі флагманські та середні смартфони липня

Команда AnTuTu опублікувала новий рейтинг найпотужніших Android-смартфонів за підсумками липня 2023 року. До нього увійшли і флагмани, і середній клас, доступний на ринку Китаю. Які моделі потрапили до ТОП-10 цього разу?

Останній рейтинг найпотужніших смартфонів за версією AnTuTu

На першому місці опинився ігровий флагман REDMAGIC 8S Pro, з результатом 1633002 бали він випередив iQOO 11S, який має на 4 ГБ оперативної пам’яті більше. Закриває подіум vivo X90 Pro+. Також поріг у 1.6 млн балів зумів подолати смартфон із четвертого місця – йдеться про iQOO 11 Pro. Решта моделей набрала менше, але їх результати все одно вражають.

Ви, напевно, помітили, що переважна більшість смартфонів (дев’ять із десяти) мають на борту процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а REDMAGIC 8S Pro використовує його «розігнану» версію, як у Galaxy S23. Єдина особливість – це vivo X90s на базі MediaTek Dimensity 9200+, яким також буде оснащуватися майбутній Redmi K60 Ultra (на міжнародний ринок він поїде як Xiaomi 13T Pro).

Поки серйозних змін немає, але ми очікуємо більш запеклої боротьби за перше місце з виходом більшої кількості смартфонів з «розігнаним» Snapdragon 8 Gen 2.

Список найпотужніших Android-смартфонів середнього класу

AnTuTu також підготував рейтинг найпродуктивніших смартфонів за межами флагманського сегменту. Лідером виявився Redmi Note 12 Turbo, який доступний на глобальному ринку як POCO F5, хоча і не в топовій конфігурації 16 ГБ + 1 ТБ. Друге місце займає realme GT Neo 5 SE, а третє iQOO Neo 5 SE, але перші два смартфони на Spandragon 7+ Gen 2 його сильно оминають. Різниця між другим та третім місцем становить понад 181 000 «папуг»

Втім, це не змінює того факту, що ТОП-10 переважно займають пристрої з процесорами MediaTek Dimensity серії 8xxx. Цілих вісім із десяти моделей мають його на борту. Це показує, що виробники неохоче використовують топові чіпи Qualcomm у середньому ціновому сегменті, на відміну від флагманів.