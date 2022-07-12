Xiaomi 13 отримає 200-ватну зарядку
Нещодавно ще китайські виробники смартфонів змагалися в тому, хто першим зможе випустити 100-мегапіксельну камеру або 100-ватну зарядку. Але тепер боротися починають за число 200. Незабаром вийде камерофон Motorola Edge X30 Pro з 200-мегапіксельною камерою, а також iQOO 10 Pro з 200-ватною зарядкою. Звичайно ж, компанія Xiaomi також не хоче залишатися за бортом. По мережі вже давно ходять чутки про субфлагманський смартфон, який отримає 200-мегапіксельну камеру
Тепер з’явилася інформація про 200-ватний блок зарядки, який вже пройшов реєстрацію в базі регулятора 3C. Поки що пристрій відомий під кодовою назвою MDY-13-EU. Він може працювати в режимах на 200 та 170 Вт. Поки що невідомо, який смартфон отримає таку зарядку, але інсайдер Digital Chat Station натякнув, що це не Xiaomi 13 або MIX 5.
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