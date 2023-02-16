Представлений Volkswagen Touareg 2024 – преміальний позашляховик нового покоління

Автомобіль прийде на зміну актуальному Volkswagen Touareg, який випустили п’ять років тому.

Ціни поки що невідомі. Їх назвуть навесні (ймовірно, у квітні чи травні). Volkswagen Touareg 2024 у найбагатшій комплектації R отримає матричні фари з 38 400 світлодіодами, які здатні проектувати зображення на дорогу. Світлодіодну смугу розмістять і ззаду.

Крім того, такий Touareg оснастять 21-дюймовими дисками. Гібридний варіант R отримає сині гальмівні супорти з літерою R.

Новий Volkswagen Touareg отримає унікальний датчик для вимірювання доданої ваги. Він допоможе контролювати стійкість машини на дорозі. Інші нововведення – оновлена ​​пневматична підвіска (опціональна) та активна система захисту від крену.

Touareg запропонують із дизельним V6 потужністю 231 л.с., а також 286- та 340-сильними агрегатами. Також у продаж надійдуть гібридні Touareg’и – на 381 к.с. та 456 л.с. Всі версії повнопривідні та оснащені 8-ступінчастою АКПП.