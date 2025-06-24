Samsung Galaxy Z Flip7 і Flip7 FE показали на якісних рендерах

Samsung Galaxy Z Flip7 і Flip7 FE, як очікується, будуть представлені разом з Galaxy Z Fold7 на заході Samsung Unpacked, який відбудеться 9 липня.

Еван Бласс поділився новим набором рендерів двох «розкладачок». Galaxy Z Flip7 показаний у трьох офіційних кольорах: Jet Black (чорний), Blue Shadow (синій) і Coral Red (червоний). Також очікується, що Samsung запропонує ексклюзивні кольори на своєму офіційному сайті, але інформації про них поки немає.

Головною зміною в зовнішньому вигляді Z Flip7 став оновлений зовнішній 4-дюймовий Super AMOLED-дисплей — тепер він займає практично всю поверхню кришки. Також можна побачити вирізи під дві камери і світлодіодний спалах.

Що стосується Galaxy Z Flip7 FE, то він фактично копіює торішній Z Flip6 — у нього схожий дизайн і такий же 3,4-дюймовий зовнішній екран. Flip7 FE може бути чорним або білим.

За чутками, обидва смартфони працюватимуть на чіпсеті Samsung Exynos 2500.