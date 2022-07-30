Смартфони Samsung отримають унікальний режим, якого немає навіть на iPhone

Багато користувачів з недовірою ставляться до співробітників сервісних центрів. Особливо їх непокоїть конфіденційність даних, що зберігаються на телефоні. Побоювання не безпідставні – працівник може легко знайти фотографії, повідомлення або будь-яку інформацію, призначену не для третіх осіб.





Вирішити проблему можна було б просто вимкнувши смартфон перед здаванням у ремонт, але так не вийде – працівникам сервісного центру точно знадобиться перевірити його працездатність після ремонту. Інший вихід із ситуації придумали у Samsung.

Корейці додали до своїх смартфонів «Режим ремонту». Якщо увімкнути його, то після перезавантаження на смартфоні заблокуються всі персональні дані, а запустити можна буде лише програми, встановлені за замовчуванням. Зручно – так співробітники не зайдуть туди, куди не потрібно. Ну а після повернення телефону із сервісного центру власник може спокійно вимкнути режим, ввівши пароль.

Поки що функція доступна тільки в Південній Кореї на смартфонах Samsung Galaxy S21. Висока ймовірність, що в майбутньому вона з’явиться і на інших апаратах вендора по всій земній кулі.