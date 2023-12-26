Вийшов новий 4К телевізор Xiaomi за 10 тисяч гривень

Новинка пропонує металевий корпус, шикарну передачу кольору і ОС Android за смішні гроші.

Компанія Xiaomi по-тихому випустила новий смарт-телевізор Xiaomi TV A50 із суцільнометалевим корпусом, високим співвідношенням екрана до панелі і дуже якісним дисплеєм.

Девайс отримав 50-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 3840 х 2160 пікселів і частотою оновлення 60 Гц. Заявлена точність передачі кольору ΔE≈2, а кут огляду 178°. ТВ може автоматично перемикати режим затемнення залежно від яскравості зображення, ефективно зменшуючи мерехтіння.

Усередині встановлений чотирьохядерний процесор Cortex A35, 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті, а також модулі Wi-Fi (5 ГГц / 2,4 ГГц) і Bluetooth 5.0. На корпусі розташовані 2 порти USB, 2 х HDMI (включаючи ARC), AV-вхід, ATV/DTMB, Ethernet і S/PDIF.

Xiaomi TV A50 працює під управлінням MIUI і підтримує голосове управління Xiao Ai.

Поки новинка доступна тільки в Китаї за ціною 1549 юанів (~$220).