DOOGEE анонсувала нові гаджети: смарт-планшети T30 Ultra, T20 Ultra та T20mini Pro

DOOGEE представляє нову лінійку планшетів – T30 Ultra, T20 Ultra та T20mini Pro. Кожен планшет розроблений для задоволення потреб різних користувачів, будь то бізнес-професіонал, любитель розваг або людина, яка цінує зручність і портативність.

DOOGEE T30 Ultra: Потужна продуктивність у тонкому корпусі

DOOGEE T30 Ultra може похвалитися чудовим 11-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2,5K, що забезпечує хороше зображення та яскраві кольори. Очі в безпеці завдяки сертифікації синього світла TÜV SÜD, що захищає від перенапруження очей під час тривалої роботи. Крім того, підтримка Widevine L1 дозволяє насолоджуватися контентом високої чіткості, що ідеально підходить для презентацій або розслаблення після продуктивного дня. 4 динаміки smart-PA мають сертифікат Hi-Res для виняткових звукових вражень.

DOOGEE T30 Ultra оснащений восьмиядерним процесором Helio G99, який забезпечує плавну багатозадачність і блискавичну продуктивність. Працюючи на Android 13, DOOGEE T30 Ultra пропонує найновіші функції та вдосконалення безпеки, щоб захистити ваші дані та підвищити продуктивність. Дві SIM-карти і дводіапазонного Wi-Fi дозволять завжди залишатися на зв’язку, будь то дзвінки, повідомлення або онлайн-зустрічі.

Захоплюйте моменти життя за допомогою 16-мегапіксельної основної камери та 8-мегапіксельної фронтальної камери, гарантуючи чіткі фотографії та відеодзвінки, які залишають незабутні враження. DOOGEE T30 Ultra оснащений великим акумулятором на 8580 мАг і підтримує швидку зарядку за допомогою швидкого зарядного пристрою потужністю 18 Вт, тож ви можете працювати та розважатися, не турбуючись про те, що він розрядиться.

Завдяки точній навігаційній системі ви завжди будете в курсі справ, не відстаючи від графіка. Залишайтеся продуктивними завдяки вбудованому офісу WPS, розділеному екрану та можливості підключення декількох пристроїв, що дозволяє ефективно та безперешкодно працювати з різними програмами та пристроями.

DOOGEE T20 Ultra: пориньте у захопливу аудіовізуальну подорож

Завдяки своїм вражаючим можливостям і технічним характеристикам DOOGEE T20 Ultra є ідеальним пристроєм для тих, хто вимагає найкращого. T20 Ultra може похвалитися приголомшливим 12-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2K, сертифікованим TÜV SÜD за рівнем синього світла, та підтримкою Widevine L1, що забезпечує високу якість перегляду. Стереодинаміки Smart-PA з сертифікатом Hi-Res забезпечують захоплююче звучання, яке неодмінно вразить вас.

Працюючи на восьмиядерному процесорі Helio G99, T20 Ultra забезпечує блискавичну продуктивність і з легкістю справляється навіть з найвимогливішими програмами. Завдяки потужному акумулятору на 10800 мАг та швидкому зарядному пристрою потужністю 18 Вт ви можете насолоджуватися безперервними розвагами годинами. Крім того, T20 Ultra навіть підтримує зворотну зарядку, тож ви можете використовувати його для заряджання інших пристроїв на ходу.

Працюючи на новітній операційній системі Android 13, T20 Ultra забезпечує плавне та інтуїтивно зрозуміле керування. З двома SIM-картами та дводіапазонним Wi-Fi ви можете залишатися на зв’язку, де б ви не були. Основна камера на 16 Мп та фронтальна камера на 8 Мп дозволяють знімати чудові фото та відео, а функція розблокування обличчям забезпечує додаткову безпеку та зручність.

Серед інших особливостей T20 Ultra – 3,5-мм роз’єм для навушників, точна навігаційна система, вбудований wps-офіс, функція розділеного екрану та можливість підключення декількох пристроїв. Незалежно від того, чи переглядаєте ви потокове відео, граєте в ігри або працюєте, DOOGEE T20 Ultra – ідеальний пристрій для всіх ваших розваг і мультимедійних потреб.

DOOGEE T20mini Pro: де маленьке поєднується з великим

DOOGEE T20mini Pro створений для того, щоб забезпечити вам захоплююче та приємне користування. Завдяки своїм вражаючим можливостям і характеристикам, T20mini Pro є ідеальним пристроєм для тих, хто хоче отримати найкраще в меншому розмірі.

T20mini Pro може похвалитися приголомшливим 8,4-дюймовим дисплеєм FHD+, який має сертифікат TÜV SÜD щодо синього світла та підтримує Widevine L1, що гарантує високоякісний перегляд. Подвійні динаміки smart-PA забезпечують захоплюючий стереозвук, який не залишить вас байдужими.

Оснащений потужним восьмиядерним процесором з тактовою частотою 1,6 ГГц, T20mini Pro забезпечує блискавичну продуктивність і з легкістю справляється навіть з найвимогливішими програмами. Завдяки 256 ГБ ОЗП і розширеній ПЗП до 1 ТБ ви можете зберігати всі свої улюблені фільми, музику та ігри, не турбуючись про те, що їм не вистачить місця. Працюючи на новітній операційній системі Android 13, T20mini Pro забезпечує плавний та інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс. З двома SIM-картами та дводіапазонним Wi-Fi ви можете залишатися на зв’язку, де б ви не були.

Задня 13-мегапіксельна камера SONY® та 5-мегапіксельна фронтальна камера дозволяють знімати чудові фото та відео, а функція розблокування за обличчям забезпечує додаткову безпеку та зручність. Серед інших особливостей T20mini Pro – великий акумулятор ємністю 5060 мАг з підтримкою зворотної зарядки, вбудований wps-офіс, функція розділеного екрану та можливість підключення декількох пристроїв. Незалежно від того, чи переглядаєте ви потокове відео, граєте в ігри або працюєте, DOOGEE T20mini Pro – ідеальний пристрій для всіх ваших розваг і мультимедійних потреб. Крім того, завдяки компактному розміру та точній навігаційній системі, ви можете взяти його з собою, куди б ви не пішли.

DOOGEE випустила три вражаючі моделі планшетів, які задовольняють різні потреби та вподобання. Незалежно від того, чи потрібен вам планшет для роботи, розваг або для обох цих цілей, DOOGEE пропонує планшет, який задовольнить ваші потреби.

DOOGEE T30 Ultra, T20 Ultra та T20mini Pro можна буде придбати з 11 листопада по 5 грудня. Для отримання додаткової інформації про продукти та знижки, будь ласка, відвідайте офіційний сайт або слідкуйте за новинами на Facebook, Youtube та Tiktok.