Дешевий інтернет: Starlink зменшив вартість своїх послуг для українців

Глобальна супутникова система Starlink (належить компанії SpaceX, власник Ілон Маск) зменшила вартість своїх послуг для України на 40%. Раніше українці сплачували 100 $ щомісяця за користування супутниковим інтернетом, а відтепер ціна складатиме всього 60 $.





Такий подарунок зробили 24 серпня, на День Незалежності України. В офіційному листі представники Starlink зазначили, що вивчили особливості українського ринку, та пропонує нову вартість послуг.

Зниження вартості відбулось автоматично. Користувачам супутникового інтернету нічого не потрібно робити. Якщо на рахунку залишались кошти, то вони списуватимуться за новим тарифом.

Наскільки активно Україна використовую сьогодні Старлінки

Starlink — це перший у світі високошвидкісний широкополосний супутниковий інтернет. Така система гарантує стабільне покриття навіть там, де раніше зовсім не було зв’язку. Для реалізації проєкту на навколоземну орбіту було запущено 2796 супутників та ще 257 у відкритий космос.

Сьогодні супутниковий інтернет від SpaceX працює у 39 країнах світу. Зафіксовано понад 400 тисяч користувачів. І ця кількість активно зростає щоденно.

Попит на супутники в країні зріс із початком повномасштабної війни. Навіть Ілон Макс активно писав пости у Twitter, про допомогу Україні. Найбагатша людина у світі дарувала системи Starlink та жартувала над президентом РФ.

Сьогодні в країні близько 18 тисяч систем Starlink, це найбільший показник у всьому світі. Такий інтернет допомагає військовим підтримувати стабільний зв’язок та надзвичайно важливий на територіях поруч із лінією зіткнення. За допомогою нього ЗСУ наводять зброю з дронів та артилерії по позиціях ворога.

Сама система Starlink коштує 200-300 доларів, а користування послугами обходилось у 100 доларів щомісяця. Тому така знижка стала приємним сюрпризом для країни.