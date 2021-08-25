Преимущества продукции Samsung

Компания Samsung — признанный лидер в сфере производства электроники и бытовой техники. На сегодняшний день бренд ассоциируется с высоким качеством и передовыми технологиями, а большинство людей знает его как производителя отличных смартфонов. В Украине брендовый магазин Самсунга можно посетить онлайн и офлайн (в Киеве и Ивано-Франковске). Здесь вы в большом ассортименте найдете всю продукцию компании — от смарт-часов и планшетов до телевизоров и бытовой техники.





Основные плюсы продукции от Samsung

В первую очередь это адекватные цены, которые устанавливает компания. Так, ее смартфоны значительно дешевле разрекламированных iPhone, а по внешнему виду, надежности и производительности ничуть им не уступают (а в чем-то и превосходят). Достаточно вспомнить, что именно Samsung производит OLED-дисплеи для Apple. Помимо этого:

Техника бренда имеет стильный современный вид. Многие модели могут выступать в качестве арт-объекта, гармонично вписываясь в интерьер помещения, либо, наоборот, ярко выделяясь на общем фоне. Смартфоны и иные ручные гаджеты создаются с учетом комфортного использования — они легкие, довольно прочные, с большим экраном и привлекательной расцветкой. Даже бюджетные варианты смотрятся достаточно стильно.

Продукция компании производится с учетом пожеланий пользователей. Обратная связь у “Самсунга” действительно работает — корпорация прислушивается к мнению своих поклонников независимо от их возраста и профессии. Как пример — смартфон Samsung Galaxy S20 FE, который создавался по просьбам пользователей — в нем реализовали все требования, которые выдвинули фанаты бренда.

Samsung не просто использует новейшие технологии. Эта компания занимается собственными исследованиями, и сама производит комплектующие для своей продукции. В итоге она всегда находится на шаг впереди конкурентов.

Также стоит отметить высококачественный сервис, который доступен по всему миру. Сервисные центры корпорации есть во всех странах — ремонт и гарантийное обслуживание занимает минимум времени, а необходимые детали устанавливаются только оригинальные, что позволяет технике работать долго и без проблем после вмешательства. Также компания регулярно обновляет ПО даже у пожилых и бюджетных моделей гаджетов.

Где купить оригинальную технику Samsung

На сайте samsung-online.com.ua можно не только купить любую технику “Самсунг”, но и сделать предзаказ на ожидаемые новинки (Galaxy Watch4, Galaxy Z Fold3 | Flip3 и т. д.). Оформив его, вы получите приятный подарок.

Доставка осуществляется по всей Украине, возможен самовывоз из офлайн-магазина.