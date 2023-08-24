Особенности выбора батареи для ноутбука

Если аккумулятор ноутбука приказал долго жить, не стоит расстраиваться – ему всегда можно найти замену. Конечно, на это придется потратить определенное время. Но ничего сложного в процедуре покупки и замены батареи для ноута нет. Всегда есть возможность обратиться за помощью в сервисный центр. Но можно сэкономить и выполнить действия самостоятельно.

Для того чтобы батарея для ноутбука подошла идеально, при выборе следует учитывать некоторые нюансы. Есть определенные секреты выбора аккумуляторов, так как они имеют принципиальные отличия.

Главные параметры АКБ

Главное, чего нужно придерживаться при выборе батареи – это совместимость. Чтобы батарея работала корректно и выполняла свои функции, придется изучить ее характеристики. Желательно выбрать новую батарею с показателями, аналогичными старой.

Существуют некоторые показатели, по которым можно сделать вывод – подойдет новое устройство к ноуту или нет:

тип аккумулятора;

внутреннее сопротивление;

номинальное напряжение;

емкость.

По емкости аккумулятора можно судить, сколько в автономном режиме проработает ноутбук. Емкость влияет на размер и вес батареи. В то же время снижается периодичность подзарядки устройства. Емкость измеряется в ампер/часах.

Если говорить о литий-ионных аккумуляторах, тогда у него должны быть показатели до 0,2 Ом. Литий-ионные батареи сейчас самые распространенные. Они легкие, долговечные и компактные. От никель-кадмиевых лучше отказаться. Также популярностью пользуются литий-полимерные батареи. У них есть одно преимущество – они очень тонкие. Именно такие ставят в ультрабуки.

Правила поиска подходящего аккумулятора для ноутбука

Вся нужная информация о батарее находится на самом ее корпусе. Изучив эти параметры можно приступать к поиску сменного элемента через интернет. Следует отдавать предпочтение сайтам, предлагающим подробное описание аккумуляторов для ноутов. В этом случае удастся избежать ошибок и выбрать наиболее подходящее устройство.

Перед каждым покупателем встает вопрос: выбрать оригинальную батарею или совместимую? Разница действительно есть. У оригинальных аккумуляторов есть один плюс: они полностью совместимы с ноутом. Но стоят дороже – это минус. Совместимые дешевле. И качество у них приемлемое, не хуже оригиналов, так как собирают их по лицензии официальных производителей. Главное – заказывать аккумулятор на сайте с хорошей репутацией.