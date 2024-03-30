Криптоспільнота обурилася “недостатньо жорстокому” покаранню засновнику криптобіржі FTX

Американська криптоспільнота, яка, як заявлено, вирізняється надзвичайною толерантністю, доволі жорстко розкритикувала рішення суду щодо звинуваченого у великому шахрайстві засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. Суд ув’язнив його на 25 років, хоча прокурори вимагали від 50.

На думку представників гравців американського крипторинку, такий термін надто малий, оскільки Бенкман-Фрід підставив компанії, що ведуть прозорий і легальний бізнес: тепер до криптобірж у Штатах ставляться з великою підозрою. Генеральний партнер компанії Asymmetric Ден Гелд заявив, що вирок Фріду був “недостатньо довгим з огляду на його [SBF – таке в Фріда прізвисько] дії та фактичний заподіяний збиток”.

До того ж один із найзатятіших критиків судового рішення, головний юрисконсульт фонду Variant Джейк Червінські провів паралель між вироками SBF і Россу Ульбріхту, який створив даркнет-маркетплейс Silk Road та отримав за це два довічні терміни та додаткові 40 років.

Здивувався такому вироку й американський екс-розвідник, колишній співробітник АНБ Едвард Сноуден. “Чорт забирай, вони дали йому за набагато гірший злочин менше, ніж Челсі Меннінгу”, – зазначив Сноуден, але потім чомусь видалив пост.

За Фріда ніхто не заступився, принаймні з відомих у криптоіндустрії людей. За словами керівника відділу зі зв’язків Alt Tab Capital Майкла Зільберберга, вирок Фріду, незважаючи на не найсуворіший вирок за вельми масштабне для США шахрайство, може стати кінцем невдалої епохи для криптоіндустрії. “Ми зосереджені на крипторинку, і це випробування є завершенням його сумної глави. Enron не означав, що всі енергетичні ринки були шахрайськими, а [Бернард] Мейдофф не був індикатором усіх хедж-фондів. Ми віримо в надійність ринку криптовалют і підтримуємо судове переслідування зловмисників”, – підкреслив Зільберберг.