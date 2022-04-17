Правила выбора бустера для ребенка

Все пассажиры в транспортном средстве, включая маленьких детей, должны обязательно пристегиваться. Штатными ремнями безопасности нельзя пристегивать малышей, поэтому для них предусмотрены автокресла. Однако, по мере роста перевозить в них детей становится неудобно. Тогда на смену автокреслам приходят бустеры.





Что это такое

Бустеры — являются упрощенным вариантом автокресла, представляющий собой конструкцию, оснащенную подлокотниками. Только у них отсутствует спинка и удерживающие ремни. Они служат защитой крохи в процессе движения машины. Благодаря бустеру ребенок будет сидеть выше обычного. Это нужно для того, чтобы пристегнуть его посредством штатных ремней. В таком случае ремень не касается шеи, а проходит по линии бедер и груди, как и положено по правилам. Может прикрепляться не только сзади, но и спереди автомобиля.

Бустеры являются легкими и компактными приспособлениями, в которых разрешается перевозить детей от 120 см ростом и весом от 15 кг. Они стоят дешевле автокресел, но вместе с тем движения ребенка не скованы, за счет чего он сможет вести себя более спокойно в процессе перевозки.

Правила выбора устройства

Если вы выбираете бустер, нужно учитывать следующие параметры:

Параметры ребенка (рост и вес). Есть модели, которые подходят детям 2-3 группы, у которых вес 15-36 кг. Также есть изделия, предназначенные для более взрослых ребят с весом 22-36 кг.

Способ, которым бустер крепится в машине. Бывают модели со штатными ремнями либо с креплением Isofix, которое надежно фиксирует бустер в нужном положении.

Наличие направляющих, чтобы ремни безопасности располагались правильно. В этом случае они не передавливают шею и не съезжают с детского плеча, а располагаются в правильных местах.

Ширину сидения. Она подбирается по комплекции ребенка, чтобы ему было удобно сидеть в бустере.

Форму сидения, качество пошива чехла и обивки. Идеально, если чехол снимается для стирки. Это значительно облегчит эксплуатацию бустера. Это не самые главные параметры, но, несмотря на это, многие обращают на них внимание при покупке.

Кроме того устройство должно иметь сертификат соответствия нормам безопасности. Стоит отказаться от покупки, если бустер имеет явные дефекты, торчащие детали, которые будут цепляться за сидения нижней частью или за одежду ребенка.

Обязательно проверьте перед покупкой, удобно ли находиться в бустере ребенку летом и зимой в теплой одежде, соответствует ли он его росту, проходит ли ремень безопасности, как положено.

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