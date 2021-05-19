«ПриватБанк» тепер буде видавати гроші по-іншому

Представники великого українського банку «ПриватБанк» заявляють про активацію нової послуги зі зняття готівки поза банком. Тепер гроші можна отримати не тільки в банкоматах, а й у великих супермаркетах прямо на касі.





Подробиці нової послуги

Варто зауважити, що дана послуга в тестовому режимі працює вже досить давно, а її популярність і затребуваність довели керівництву банку необхідність офіційного введення. Тепер українці можуть під час здійснення покупок в супермаркетах прямо на касі знімати невеликі суми готівки. Поки що не йдеться про великі суми – максимально за раз можна буде отримати лише 500 гривень. Зняти кошти можна буде на касах, обладнаних POS-терміналами, потрібно лише озвучити потрібну цифру для зняття касиру, а потім ввести пін-код.

На даний момент «ПриватБанк» співпрацює з рядом суперкмаркетов, включаючи:

мережу магазинів Varus;

WOG;

«Сільпо»;

«Фора».

Представники банку заявляють, що в майбутньому список партнерів розшириться.

Під час тестування нової послуги «ПриватБанк» переконався в доцільності процедури на основі аналітичних даних, отриманих фахівцями. Вони порахували, що найчастіше в банкоматах банку за раз знімають 280 гривень, тобто 500 гривень в касі також буде найбільш затребуваним запитів серед українців. В цей же час середня покупка в супермаркеті відбувається на суму в 80 гривень. Приблизно в цих рамках користувачі знімали гроші в тестовому режимі послуги.