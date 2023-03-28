Как выбрать универсальный ноутбук для любых задач?

Современные гаджеты — верные помощники в любых задачах, начиная от развлечений и заканчивая обучением или профессиональной деятельностью. Для использования необходимых приложений на большом экране без ограничения собственной мобильности стоит приобрести ноутбук — удобный, компактный и легкий. Чтобы подобрать базовую модель, важно правильно сформировать перечень основных критериев, на которых и будет построен выбор.

Цель покупки ноутбука

Школьнику автономный компьютер чаще нужен для игр, чем для дистанционного обучения, с которым легко бы справился и смартфон. Соответственно, не стоит пренебрегать производительностью устройства, чтобы его не пришлось менять в скором времени.

А для офисного работника, наоборот, мощная «начинка» может оказаться неактуальной, особенно если лэптоп будет задействован исключительно для работы с текстовыми файлами и коммуникации с коллегами. Поэтому чтобы не переплатить, но и не пойти на поводу у сомнительной экономии, нужно выбрать актуальную категорию ноутбуков:

для игр;

для работы;

для учебы;

универсальные.

Определив базовое предназначение, нужно сформировать перечень задач и список приложений, с которыми предстоит работать. Это позволит оценить минимальные системные требования, которым должно соответствовать устройство. Остается лишь задать в поисковых фильтрах нужные параметры, и подходящая модель будет найдена.

Как подобрать универсальный ноутбук

Если нужен гаджет, который справляется с 80-90% задач, то стоит рассмотреть модели популярных брендов, представленные в среднем ценовом сегменте. Они рассчитаны на одновременную работу нескольких приложений, справятся с запуском современных видеоигр и не потребуют замены в ближайшие годы. Ключевые параметры универсального лэптопа:

Размер экрана. Маленькие дисплеи — нагрузка на зрение, большие — значительный вес устройства. Лучше остановиться на стандартных 14 или 15,6 дюймов. Матовые дисплеи предпочтительнее — на них не отражаются солнечные блики.

Материал корпуса. Металлические элементы выглядят солидно, но из-за такого оформления увеличивается общая стоимость гаджета. Лучше выбрать пластик: практичный, долговечный и недорогой.

Оперативная память. Недостаток приведет к частым зависаниям и долгой загрузке системы. Если бюджет ограничен, то допустимо 6 Гб. Если есть возможность выбрать, лучше купить ноутбук от 8 Гб, что для простых повседневных задач более чем достаточно. При наличии такого объема ОЗУ с высокой вероятностью девайс получил и соответствующий процессор, который порадует владельца хорошим быстродействием.

Встроенная видеокарта, достаточный объем памяти для хранения личных данных — универсальная модель найдена. Остается лишь обратиться в специализированный магазин и приобрести качественный ноутбук с гарантией.