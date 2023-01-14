Открытие небольшой пекарни: что для этого надо?

Производство собственной выпечки имеет смысл с коммерческой и финансовой точки зрения и более удобно для потребителей, не всегда легко воплотить этот план в жизнь.

Технологические достижения, повышенная разборчивость потребителей, упрощение использования и более широкое доступное образование — все это способствовало глубоким изменениям в сегодняшней коммерческой и домашней выпечке. Хлеб, основной продукт питания для многих, отличный стартап, чтобы получать от него прибыль уже сейчас.

Оборудование для маленьких пекарен

Оборудование для небольшой пекарни можно купить в надежной фирме Art Trade. Современные приборы для выпечки могут заменить работу многих людей, что значительно снизит потребность в человеческом вмешательстве.

Важно иметь в виду, что мини-пекарню часто относят к бизнесу с неполным циклом, так как выпечка производится, но с замороженными полуфабрикатами. В настоящее время эта структура также туманна, поскольку все, что нужно, чтобы сделать свой собственный продукт с нуля, — это купить тестомес и засыпать туда ингредиенты. Возможно, пригодятся также шкаф для расстойки и какое-то охлаждаемое место для хранения ингредиентов. Вы всегда можете испечь из замороженных заготовок, если у вас мало средств.

Но вернемся к корпоративному оборудованию. Оборудование для мини-пекарни включает в себя:

пекарский шкаф

ротационную печь

тестомес

тестораскаточный аппарат

кондитерский миксер

хлебопекарную печь

конвекционную или пароконвекционную печь

расстойный шкаф

противни

тестоделители

хлеборезки и т.д.

Важным моментом являются и хлебные стеллажи, на которых будет храниться выпечка.

Открытие мини-пекарни сопутствует будущему успеху, богатстве и социальном положении. Неважно, являетесь ли вы сотрудником крупного супермаркета или розничной сети, или открываете новую компанию совершенно самостоятельно.

Где купить оборудование для минипекарни?

Мини-пекарни легальны в любом городе Украины, поэтому неважно, где вы находитесь, когда решите их открыть. ART TRADE может организовать доставку хлебобулочных изделий в Днепр, Киев, Одессу и Львов, а также в другие города Украины.

Чтобы получить необходимое оборудование, вы можете либо получить консультацию по телефону, либо выбрать их из ассортимента, предлагаемого интернет-магазином. Вы можете купить торговое оборудование для пекарни, а также овощные стеллажи и другое оборудование по выгодным ценам в компании Art Trade.