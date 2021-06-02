Це кінець: не стало одного з популярних виробників смартфонів

Представники компанії LG офіційно заявили про припинення випуску смартфонів і закриття своїх відділень по виробництву даної техніки. За неофіційними даними, компанія просто не витримала конкуренції від «сильних світу цього».





Причини і наслідки для власників смартфонів

Варто зауважити, що багато компаній, які не змогли увійти в рейтинг лідерів-виробників мобільної техніки, поступово закриваються. Це недавно трапилося з тайванською фірмою HTC, яка протягом десятиліть успішно випускала телефони, але не витримала тиску від великих корпорацій в даній області. Зараз на ринку панують смартфони китайських виробників, включаючи Redmi, Oppo, Vivo, Huawei і Xiaomi, успішно з ними конкурують Samsung і Apple, які утримують інтерес покупців. Дрібним виробникам, а також тим, хто займається створенням мобільників непрофільно, просто не втриматися на плаву в теперішніх умовах.

Ще одним «колосом на глиняних ногах» виявилася південнокорейська корпорація LG. Виробництво смартфонів завжди було другорядним завданням гіганта, в основному її інтереси крутилися навколо:

побутової техніки;

гаджетів;

«розумної» техніки.

Зараз же фірма офіційно припиняє випуск смартфонів. Ті телефони, які вже були продані, будуть продовжувати отримувати підтримку, зокрема, флагмани компанії в особі Wing, Velvet, V60, V50 і G8 отримають оновлення до Android 13. Заводи, які раніше працювали над випуском телефонів, будуть перекваліфіковані на виробництво побутової техніки . В першу чергу це стосується великого підприємства у В’єтнамі – заводу LG Electronics.