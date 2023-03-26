Full HD+, 90 Гц та 128 ГБ за 8000 гривень: представлений доступний смартфон Realme 10T 5G

Китайська компанія Realme офіційно представила новий доступний смартфон Realme 10T 5G. Гаджет вже надійшов у продаж у Таїланді за ціною від 203 доларів або близько 8000 гривень.

Апарат отримав 6,6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ 2408 × 1080 пікселів з підтримкою підвищеної частоти оновлення картинки в 90 Гц і максимальною яскравістю до 400 ниток. Основою моделі виступає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 810 із підтримкою мереж п’ятого покоління.

Передбачено 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті та постійний накопичувач на 128 або 256 ГБ. Основна камера смартфона отримала 50-мегапіксельний головний сенсор, доповнений двома допоміжними датчиками однакової роздільної здатності по 2 мегапікселі – для макрозйомки та аналізу глибини сцени. Фронтальна камера отримала 8-мегапіксельний детектор.

За живлення смартфона відповідає стандартний акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою 18-ватної зарядки.