До ЗСУ надійшли рушниці для глушіння російських дронів на відстані 3 км

Рушниця ANTIDRON KVSG-6 — це розробка української компанії Kvertus. Ця специфічна техніка здатна глушити безпілотники. Завдяки такій розробці кількість загиблих та поранених воїнів ЗСУ суттєво зменшиться.





Чим небезпечні дрони-розвідники

Весь світ сьогодні спостерігає за війною не лише людей, а й технологій. Звичайні дрони-розідники дуже небезпечні на полі бою. Ворожі БПЛА знімають позиції українських захисників, передають координати артилерії, і та вже б’є чітко по позиціях. Такі удари — це завжди великі втрати для бійців ЗСУ.

Ворожі дрони заважають бійцям проводити розвідку. З висоти пташиного польоту вони легко бачать розвідників та наносять по них удари, скидають бомби та міни.

Глушилка ANTIDRON KVSG-6 блокує сигнал приймача на дроні. Той втрачає зв’язок з оператором. У цей час безпілотник можна перехопити або знищити. Також з нього можна взяти інформацію про позиції ворога. Наявність такої техніки в арсеналі бійців рятує їм життя.

Вперше директор Kvertus захотів створити щось подібне ще у 2015 році. Тоді навіть компанії у чоловіка не було. Вже наступного року він сам створив рушницю-атнидрон. Під час тестування вдалося заблокувати безпілотник на відстані від цілі у 400 метрів.

Директор компанії Андрій Зінченко розповів, що був надзвичайно радий побачити такі результати, але хотілось створити щось більш потужне. Тому наступним кроком стало створення підприємства та розробка нових глушилок.

Всі ці роки робота над удосконаленням антидронів не припинялась. Результати вражають, ANTIDRON KVSG-6 можуть ефективно глушити дрони на дистанції до 3000 м. Одного заряду АКБ вистачає на 30 хвилин роботи.

До війни команда збирала 15 одиниць техніки на місяць. Лише за квітень-червень компанія передала на озброєння поліції, ТРО та ЗСУ 50 таких глушилок. Приблизна вартість однієї такої глушилки 1,5 млн гривень.