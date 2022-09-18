Росія почала атакувати позиції ЗСУ іранськими дронами Shahed

В українському небі збили першу іранську металеву пташку Shahed-136. Військовослужбовці розповіли, з якими проблемами зіткнулися, коли намагались її приземлити у пригороді м. Куп’янськ.





Дрони-камікадзе виготовлені для одноразового застосування. Скоріш за все він складений з не найкращих компонентів. У таких БПЛА найдорожчим є бойовий снаряд. При знаходженні цілі безпілотний пристрій летить на неї та підривається при зіткненні.

До цього часу українські військові ніколи не мали справи з іранськими безбілетниками. Про їх ПЗ, потужність двигунів, автономність нічого невідомо. Тому вперше збивати їх важко, але реально, як свідчить практика. Про нові дрони противника відомо лише те, що:

розмах крил приблизно 2,5 м;

вага бойового снаряда приблизно 200 кг;

відноситься до камікадзе;

скоріш за все має великий радіус ураження.

Дальність їх польоту складає 2000 м. Судячи з уламків, що лишилися після перехоплення шахіда, його побудовано за схемою безхвостих безпілотників. Фюзеляж скоріш за все має вигляд циліндру та нагадує веретено за формою. Розміри та масу БПЛА встановити поки що неможливо. Дрон обладнано автопілотом з системою дистанційного керування.

Іран впевнений, що їх розробка потужніша та досконаліша, ніж американські БПЛА. Підтверджень цьому поки що немає. Країна вже довгий час перебуваю за залізною завісою, та відрізана від цивілізованого світу. Тому вірити іранським інсайдерам ніхто не збирається.

Те саме можна припустити щодо русифікованих дронів «Герань 2». По суті це ті самі шахіди, лише складені у РФ за іранською ліцензією. Можливо, росіяни просто пишуть на БПЛА іншу назву, та навіть не збирають їх у себе у країні.

Українські військові впевнені, що з часом будуть ще більш ефективно вражати такі ворожі цілі. Їм потрібно попрактикуватись, відкалібрувати ППО, зібрати більше даних про дрони.