Гороскоп для всех знаков зодиака на воскресенье, 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, убывающая Луна в знаке Рак. Это день для решительных: если вы готовы взять судьбу в свои руки, взвалить на себя всю ответственность или рискнуть – с высокой вероятностью добьетесь успеха. День примечателен и в романтическом плане – некоторых ждут судьбоносные встречи.





♈ Овен

Готовы ли вы стать главными героями своей жизни, Овны? Эта глава вашей истории посвящена тому, чтобы взять на себя ответственность и начать рисковать сильнее, чем в прошлом. Звезды указывают, что это приблизит вас к будущему, о котором вы всегда мечтали. Более того, изменения к лучшему ждут вас на личном фронте. Повсюду видны снопы искр – тому самому человеку будет трудно устоять перед вашим обаянием.

Космический совет: возьмите свою судьбу в свои руки.

♉ Телец

Звезды показывают, что вы находитесь там, где должны быть, и движетесь в правильном темпе. Последовательность гарантирует вам успех в этом начинании. Продолжайте работать, не зацикливаясь на конкретном результате. И не сравнивайте свой путь с чужим. Чем больше вы полагаетесь на свой внутренний компас, тем в большей степени вы будете оставаться в согласии с собой и ближе к истинной цели.

Космический совет: вы все делаете правильно, продолжайте!

♊ Близнецы

Вам трудно отнести себя к какой-либо группе, Близнецы. И это не потому, что вы не знаете себя. А потому, что вы гораздо больше, чем окружающие всех нас ярлыки. Для вас наступил период изящного ношения множества шляп, время жонглирования несколькими ролями, творческого бунта и познания себя. Звезды подсказывают, что вы вот-вот обнаружите в себе скрытые сокровища.

Космический совет: чтобы познать себя, нужно попробовать многое.

♋ Рак

Вселенная не хочет, чтобы вы успокаивались, Раки. Вселенная не хочет, чтобы вы соглашались на что-то меньшее, чем заслуженное. В вашей жизни наступил период, когда нужно открыться бесконечным возможностям. Вы можете стать, кем захотите, и создать множество классных вещей. Просто действуйте совместно со Вселенной. Поверьте в невозможное и сделайте первый шаг. Знайте, что вы приземлитесь на ноги.

Космический совет: вы можете стать, кем захотите. Если сделайте первый шаг.

♌ Лев

Ну и что, если не получилось с в первого раза, Львы? А если неудача настигла во второй или третий раз? Неважно! У вас всегда есть силы взять себя в руки, восстановить дух и вернуться в игру. Просто превратите боль в опыт и отправляйтесь в новое путешествие. На любовном фронте звезды указывают на редкую встречу. Вас ждет единственная в своем роде связь. Если вы уже догадываетесь, о ком идет речь, то просто цените эти отношения.

Космический совет: подбодрите себя и возвращайтесь в игру.

♍ Дева

Срочные новости, Девы – практичность переоценивают. Настало время выкинуть из окна все своды правил вместе с осторожностью. Звезды подсказывают, что в этот период ваша способность быть храбрыми будет способствовать вашему росту. Что касается любви и романтики, лучше какое-то время избегать эмоционально закрытых людей. Сейчас ваши энергетики могут входить друг с другом в резонанс.

Космический совет: будьте смелее и используйте те шансы, которые пугали вас в прошлом.

♎ Весы

Кто сказал, что вы всегда должны быть практичными, Весы? Кто сказал, что нужно слушать только доводы разума, а не сердца? Настало время поверить вечному оптимисту и безнадежному романтику внутри вас. Помните, что вы заслуживаете той любви, которую привлекли или стремитесь привлечь в свою жизнь. Подслушано на космической конференции: приготовьтесь получить ответы на все свои молитвы.

Космический совет: начните слушать голос сердца, а не только разума.

♏ Скорпион

Если вы ждете, когда что-то произойдет, вы рискуете не дождаться, Скорпионы. Эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы взять на себя ответственность, поверить в невозможное и пойти на риск. Ваша готовность вернуть себе бразды правления обернется большими переменами к лучшему. Что касается любви и романтики, возможно, вы столкнулись с чем-то большим, чем простое влечение. Но будьте осторожны – иногда полезно оставить сердце дома.

Космический совет: поверьте в невозможное и рискните.

♐ Стрелец

В этот осенний день в душе Стрельцов наступит настоящая весна. Вас ожидает встреча с кем-то очень важным, и она станет началом долгих, счастливых отношений. Позаботьтесь о том, чтобы отбросить багаж прошлых неудач и встретить новое чувство достойно. Пусть огонь страсти придаст вам смелости, необходимой для воплощения ваших самых смелых желаний. Звезды напоминают: ваш совместный потенциал безграничен.

Космический совет: откройте свое сердце.

♑ Козерог

Любовь не всегда удобна, Козероги. Иногда она требует от нас жертв. В других случаях – жесткой расстановки приоритетов. Если вы чувствуете, что вам не отвечают взаимностью, откровенно и честно поговорите о своих ожиданиях с партнером. Помните: все может измениться к лучшему как за одну ночь, так и за несколько месяцев. И это нормально. Что ненормально – если изменения так и не наступят.

Космический совет: не вкладывайте силы в отношения, в которых нет доверия.

♒ Водолей

Будет ли партнер с вами, когда дела пойдут плохо? Сможете ли вы вместе пережить самые мрачные бури? Звезды призывают вас найти ответы на эти вопросы во время ретроградного сезона. Утвердительные ответы станут признаком того, что вы на правильном пути. Если же уверенности нет, стоит задуматься о поисках человека, которого вы заслуживаете, Водолеи.

Космический совет: не бойтесь рискнуть в личной жизни.

♊ Рыбы

Любое важное решение остается только за вами, Рыбы. Не позволяйте другим вмешиваться в процесс. А еще не давайте своей голове лезть в дела вашего сердца. Вместо этого заварите чай, присядьте и настроитесь на пространство мудрости внутри вашей души. Правильным решениям мы обязаны не только рациональности, но и интуиции. Звезды напоминают, что ваша проницательность – это сверхспособность.

Космический совет: доверьтесь сегодня своей интуиции.