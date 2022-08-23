Україну заполонили недійсні гривні: як вберегти від них свій гаманець

В Україні до обігу потрапили недійсні банкноти, викрадені з банків на окупованих територіях. Ці гроші відрізняються незначними пошкодженнями та проколами, які дуже складно помітити. Та що найгірше, відрізнити зіпсовані купюри не можуть навіть термінали. Українцям розповіли, як не втрапити в халепу з краденими грішми.





Як зіпсовані гроші потрапили в обіг?

У філіях банків на окупованих нині територіях України зберігався чималий запас готівки. Щоб російські військові не змогли скористатися цими грішми, працівники банків за наказом НБУ мали пошкодити всю готівку, яку не вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію. Та ці заходи нажаль не зашкодили окупантам заволодіти купюрами та розповсюдити їх серед своїх прибічників.

До того ж виявилося, що крадені банкноти із невеличкими дірочками, нанесеними працівниками банків, приймають практично в кожному терміналі. Тож гроші швидко поширилися по Україні за допомогою термінальних та банкоматних мереж.

Як захиститися від нелегальних грошей?

В обігу зіпсованих купюр опинилося чимало. Адже окупанти безсоромно грабували не лише банки, а й відділення «Укрпошти», де зберігалися пенсії українців. У Нацбанку повідомляють про 470 тисяч готівки, яка залишилася на окупованих територія. Більшість із цих купюр мають номінал 500 та 1000 грн.

Українців попередили про небезпеку та дали кілька порад, як захиститися від нелегальних купюр:

отримуючи гроші у вигляді здачі чи навіть в банкоматі, уважно перевіряйте кожну банкноту на наявність пошкоджень;

за можливості розраховуйтеся картою, адже лише так можна на 100% захистити себе від фальшивок та пошкоджених банкнот.

В українських банках зраз також роблять все можливе, щоб зупинити нашестя крадених купюр. Зокрема у ПриватБанку вже перепрограмували термінали і тепер вони приймають лише купюри до 200 грн. З 500-гривневими та 1000-гривневими банкнотами клієнтам доведеться звертатися до каси, де вже напевне зможуть виявити брак.