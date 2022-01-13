Українці почали масово опалювати оселі електрикою: чи вистачить країні ресурсів на зиму

Зима 2021/2022 вже стала для українців справжнім випробуванням. Опалювати свою оселю газом на тлі постійного росту тарифів стало вкрай дорого. Тож частина населення з метою економії перейшла на більш дешевий ресурс – електроенергію. Та чи впораються українські електростанції із таким навантаженням? Адже про дефіцит вугілля для ТЕС та ТЕЦ в країні говорять ще з осені.





Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, показник споживання електрики в поточному опалювальному сезонові зріс аж на 6% у порівнянні з попередньою зимою. При цьому споживання газу зменшилось приблизно на 5,5%.

Найбільше електроенергії наразі виробляють атомні електростанції – близько 55%. Тоді як в попередньому опалювальному сезоні навантаження на них складало лише 51%.

На другому місці за обсягами генерування опинилися теплові електростанції. Вони надають близько 30% від усієї спожитої енергії. А ще 7% виробітку забезпечують гідроелектростанції.

Однак очільник Міненергетики запевнив, що зростання потреби в ресурсі не є критичним й Україна цілком може забезпечити відповідні потужності. Та й пального для виробітку енергії, попри всі перестороги, в Україні достатньо.

«Наша енергетична система повністю збалансована. Взяти хоча б вчорашній день: спожито було 22,6 тисячі МВт, та навіть враховуючи такі суттєві обсяги споживання у нас залишався значний резерв потужності», – підкреслив Галущенко.

Чиновник рішкче спростував плітки про дефіцит вугілля. Натомість він запевнив громадян, що пального на українських складах на ньогоднішній день більш ніж достатньо. Запаси складають майже 714 тисяч тонн. За останні два місяці було кілька великих поставок вугілля із США, Австралії та Колумбії. Ритмічне надходження вугілля морем очікується й у подальшому, тобто запаси будуть постійно поповнюватися. Тож українцям не варто навіть хвилюватися, що взимку вони раптом залишаться без світла й тепла.