Енергетично Україна вже перемогла: екстрасенс дав сприятливий прогноз щодо завершення війни

Війна в Україні перейшла у фінальну стадію. Збройні сили вже взяли курс на перемогу і до кінця року активно звільнятимуть захоплені ворогом території. Одним з перших регіонів, з якого ЗСУ виженуть росіян, стане Херсонська область.





Такий прогноз щодо майбутніх подій війни дав екстрасенс Максим Гордєєв. Він зауважив, що звільнення Херсонщини принесе українцям не лише радість, а й печаль та навіть скорботу. Адже коли українські захисники нарешті повернуть собі контроль над містом, перед їх очима розгорнеться моторошна картина. Вони на власні очі побачать наслідки злочинів, скоєних рашистами під час окупації.

Гордєєв також зазначив, що далеко не всі захоплені українські міста вдасться звільнити цього року. Деокупація – процедура непроста. Вона вимагає серйозного підходу та ретельності. Тож на 2023 рік в українських військових залишиться ще чимало роботи.

Водночас екстрасенс заспокоїв українців, пояснивши їм свої відчуття щодо енергетики війни. Гордєєв впевнений, що на енергетичному рівні війна вже скінчилася і переможець давно відомий. Тож тепер ситуація на фронті почне стрімко переходити під контроль українців.

При цьому провидець радить не чекати від наших захисників миттєвих результатів. Звільнення окупованих територій буде відбуватися поетапно. Поспішати в цій справі точно не варто. Лише так можна запобігти даремним втратам, як матеріальним, так і людським.

Екстрасенс додав, починаючи війну росія хотіла не лише захопити територію України, але й налякати народ та зломити його дух. Та їм це не вдалося, адже українці – сильна нація, здатна дати відсіч ворогу й будь-що зберегти власну аутентичність.

Гордєєв порадив українцям не розслаблятися, продовжувати підтримувати одне одного і допомагати фронту. Ми вже на фінішній прямій, тож потрібно забути про хейт і мислити позитивно. Мислити як переможці.